YouTube yetkilisi Miller, Göktaş ile 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini görüştü - Son Dakika
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YouTube yetkilisi Miller, Göktaş ile 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini görüştü

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YouTube yetkilisi Miller, Göktaş ile 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini görüştü
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Bakan Göktaş, 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi kapsamında YouTube yetkilisi Leslie Miller ile bir araya geldi. Görüşmede yaş doğrulama sistemleri, ebeveyn denetim araçları ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmaları değerlendirildi; Göktaş iş birliğinin süreceğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlememiz kapsamında; yaş doğrulama sistemlerini, ebeveyn denetim araçlarını ve zararlı içeriklere müdahale mekanizmalarını değerlendirmek üzere YouTube Kamu İlişkileri ve Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Leslie Miller ile bir araya geldik. Çocuklarımızın güvenle var olabildiği dijital bir dünya için küresel ve sürdürülebilir politikalara duyulan ihtiyacı bir kez daha vurguladık. Bu doğrultuda, sosyal ağ sağlayıcıları ve teknoloji şirketleriyle iş birliği içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: YouTube yetkilisi Miller, Göktaş ile 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini görüştü - Son Dakika
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