Yüksek Mahkeme, Trump'ın Vatandaşlık Sınırlandırmasını Reddetti - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme, Trump'ın Vatandaşlık Sınırlandırmasını Reddetti

Yüksek Mahkeme, Trump\'ın Vatandaşlık Sınırlandırmasını Reddetti
01.07.2026 08:43
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ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkını korudu; Trump kararına tepki gösterdi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını sınırlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamesini reddederek mevcut uygulamanın devamına hükmetti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının anayasasının 14'üncü maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirdi. Başyargıç John Roberts, anayasanın ABD'de doğan hemen hemen tüm çocuklara 'otomatik olarak doğum hakkı yoluyla vatandaşlık hakkı tanıdığına' hükmederek, Trump'ın, ülkede yasa dışı veya geçici olarak bulunan kişilerin çocuklarının vatandaş olmadığını ilan eden başkanlık kararnamesini reddetti. Karar, 9 üyeden 6'sının 'evet' oyuyla alındı. ABD Yüksek Mahkemesi, 'trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını' yasaklayan eyalet yasalarını ise onayladı.

TRUMP'TAN TEPKİ

Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Mahkeme'nin kararına tepki gösterdi. Karar için 'talihsiz bir durum' ifadesini kullanan Trump, "Başkan'ın da desteğiyle Kongre'de çıkarılacak bir yasayla bu durumu kolayca düzeltebiliriz. Bunun için uzun ve hantal bir anayasa değişikliğine gerek yok. Kongre, ülkemiz için hem maliyetli hem de adaletsiz olan doğumla vatandaşlık uygulamasını sona erdirme çalışmalarına bugün başlamalıdır. Tam ve koşulsuz desteğim onlarla olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yüksek Mahkeme, Trump'ın Vatandaşlık Sınırlandırmasını Reddetti - Son Dakika

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