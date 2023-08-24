Yunan spikerin skandal açıklaması: Kömürleşmiş göçmenler dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik

Yunanistan'da önceki gün yangının devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 ceset bulunduğu bildirildi. Bu konuyu sunan devlet kanalı spikeri Alexandras Douvara'nın ise "Kömürleşmiş 18 göçmen dışında iyi ki hiçbir insanımızı kaybetmedik" demesi tepki çekti.

GÖÇMEN OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios'un yaptığı açıklamaya göre Dadia Ormanı'nda 18 ceset bulundu. Cesetlerin, Yunanistan'a Meriç'ten giriş yapan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

YANKI UYANDIRDI

Yunanistan'ın her yerinde orman yangınları devam ederken ERT'nin haber bülteni sunucusu Alexandras Douvara'nın sözleri tepki topladı. Douvara, "Tek hoş olan şey, kömürleşerek ölen 18 göçmenden başka insan hayatının yasını tutmamış olmamızdır" dedi. Bu açıklamanın ardından sunucunun sözleri hem kendi ülkesinde hem dünya çağında tepki çekti.