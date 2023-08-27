Yunanistan'da orman yangını 9. gününde! Beklenen lodos nedeniyle uyarı yapıldı - Son Dakika

Yunanistan'da orman yangını 9. gününde! Beklenen lodos nedeniyle uyarı yapıldı

Yunanistan\'da orman yangını 9. gününde! Beklenen lodos nedeniyle uyarı yapıldı
Son Güncelleme: 27.08.2023 11:44

Yunanistan'da Batı Trakya bölgesinde çıkan yangınlar 9 gündür devam ediyor. Yangınlar nedeniyle, alevlerin yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi. Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, iki gün sonra esecek lodosla birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarı yaptı.

Yunanistan'da 9 gündür devam eden yangınlar nedeniyle Batı Trakya'da, yangının yaklaştığı yerleşim birimleri tahliye edildi. Yetkililer, iki gün sonra esecek Lodosla birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulunarak gelecek 48 saatin çok önemli olduğunu söyledi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR

Sivil Korumadan Birimi, Hasanlar (Avra), Hotallar (Atarni) ve Sarlar (Plaka) köylerindekilere mesaj göndererek bölgeyi terk etmelerini istedi. Köyler yaklaşan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edildi. Gelecek 48 saatin Batı Trakya'daki yangın açısından kritik olduğunu belirten yetkililer, yangının söndürülememesi halinde meşe ağaçlarından oluşan sık bir ormanlık alana ulaşabileceğini bildirdi.

LODOS KORKUSU VAR

Yetkililer, iki gün sonra esecek lodosla birlikte yangının tamamen kontrolden çıkabileceğine ilişkin uyarıda bulundu. Ülkede 9 gündür devam eden yangınlarda onlarca yerleşim birimi tahliye edilmişti.

BİRÇOK NOKTA YANIYOR

Andros Adası'nda bugün çıkan yangın da henüz kontrol altına alınamadı. Eğriboz Adası, Mesinia, Pirgos, Fthiotida'da yangınlar gün boyu devam etti. Attiki Bölgesi'nde de büyük bir yağış olmamasına karşın, düşen yıldırımlar nedeniyle onlarca farklı alanda küçük ölçekli yangınlar çıktı.

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin raporuna göre, başkent Atina'nın da dahil olduğu Attiki Bölgesi'nde son 7 yılda çıkan 12 büyük yangında 600 bin dönümün üzerinde alan kül oldu. Bölgedeki ormanlık alanın yüzde 33'ü son 7 yılda yandı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Dünya Yunanistan'da orman yangını 9. gününde! Beklenen lodos nedeniyle uyarı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da orman yangını 9. gününde! Beklenen lodos nedeniyle uyarı yapıldı - Son Dakika
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