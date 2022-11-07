Sular fokur fokur kaynayacak! Yunan basınına konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Gaz arayacağız

Yunanistan'a bağlı ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın, Libya ile bir açılım yapıp, deniz yetki alanlarını genişletmek istediğini aktardı.

DOĞAL GAZ ARAYACAKLAR

Açıklamalarının devamında Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama planlarına ilişkin söylemlerde bulunan Miçotakis, "Doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmaların hemen başlayacağını söyleyebiliriz. Hemen derken, önümüzdeki günleri kastediyorum. Mora Yarımadasının ve Girit'in güneybatısında bulunan iki parselde, ExxonMobil tarafından" dedi.

"DEDEAĞAÇ LİMANI'NI SATMIYORUZ"

Öte yandan Dedeağaç'ın, Yunanistan için stratejik, jeopolitik açıdan ve enerji bakımından büyük öneme sahip olduğunu belirten Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın, Dedeağaç Limanını yabancı bir yatırımcıya satmaktan vazgeçtiğini belirtti.