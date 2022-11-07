Sular fokur fokur kaynayacak! Yunan basınına konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Gaz arayacağız - Son Dakika
Üye Girişi

Sular fokur fokur kaynayacak! Yunan basınına konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Gaz arayacağız

07.11.2022 23:46
Sular fokur fokur kaynayacak! Yunan basınına konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Gaz arayacağız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada , Mora Yarımadası ve Girit Adası'nın güneybatısında doğal gaz ve hidrokarbon bulmak için sismik araştırmalara başlayacaklarını bildirdi.

Yunanistan'a bağlı ANT1 televizyon kanalına konuşan Miçotakis, Yunanistan'ın, Libya ile bir açılım yapıp, deniz yetki alanlarını genişletmek istediğini aktardı.

DOĞAL GAZ ARAYACAKLAR

Açıklamalarının devamında Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama planlarına ilişkin söylemlerde bulunan Miçotakis, "Doğal gaz bulmaya yönelik sismik araştırmaların hemen başlayacağını söyleyebiliriz. Hemen derken, önümüzdeki günleri kastediyorum. Mora Yarımadasının ve Girit'in güneybatısında bulunan iki parselde, ExxonMobil tarafından" dedi.

"DEDEAĞAÇ LİMANI'NI SATMIYORUZ"

Öte yandan Dedeağaç'ın, Yunanistan için stratejik, jeopolitik açıdan ve enerji bakımından büyük öneme sahip olduğunu belirten Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın, Dedeağaç Limanını yabancı bir yatırımcıya satmaktan vazgeçtiğini belirtti.

YORUMLAR
500
Miçotakis, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısında sismik araştırmalara başlayacaklarını söyledi Miçotakis, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısında sismik araştırmalara başlayacaklarını söyledi İzmir açıklarında 138 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı İzmir açıklarında 138 düzensiz göçmen kurtarıldı, 75 göçmen yakalandı

Kiryakos Miçotakis, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sular fokur fokur kaynayacak! Yunan basınına konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Gaz arayacağız - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile oynadıkları maçı yorumladı: Penaltı olmasa bu maç başka yere giderdi
23:11 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen örgütün güçsüzleştiğini itiraf etti: Gayeyi, hayali gerçekleştirecek güçte değiliz
22:59 Jorge Jesus'tan Rıza Çalımbay'a "Lucescu" göndermesi: Rakip, bizi durdurmak için çok faul yaptı ama biz buna alışığız
22:34 Belarus'tan enerji krizindeki Avrupa'ya ilginç yakacak teklifi: Organize olup yakacak odunları sınıra getirebiliriz
22:32 Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun takımları yenişemedi! Hatayspor ile Başakşehir maçında gol düellosu
22:09 Lider Fenerbahçe, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğini perçinledi
22:05 ABD'de şaşkınlık yaratan olay! 56 yaşındaki babaanne, taşıyıcı annelik yaparak torununu dünyaya getirdi
20:39 Eski Galatasaraylı Alex Telles, Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda olduğunu öğrenince hüngür hüngür ağladı
20:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal destek ödemesi müjdesi: Türkiye Aile Desteği kapsamında 3.2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak
18:57 Konya'da MHP Çumra İlçe Başkan Yardımcısı Lokman Karagöz, ağabeyi tarafından silahla öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 00:07:10. #1.13#
SON DAKİKA: Sular fokur fokur kaynayacak! Yunan basınına konuşan Miçotakis, Doğu Akdeniz planını açıkladı: Gaz arayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement