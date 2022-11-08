Yunan lider Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan lider Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil

08.11.2022 15:45

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı sürüyor. Yunan lider son olarak Türkiye ve Libya'nın arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinerek, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını belirterek Libya ile masaya oturmak istediklerini söyledi.

Yunanistan her geçen gün Türkiye karşıtlığı üzerinden bölgede gerginlik oluşturuyor. Miçotakis bu sefer de Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon anlaşmasına değinerek yeni bir gerilimin perdesini araladı.

"ANLAŞMA GEÇERSİZ"

Türkiye ve Libya arasında imzalanan enerji anlaşmasına karşı olduklarını kaydeden Yunan Başbakan, anlaşmanın uluslararası alanda bir geçerliliği olmadığını ve kimse tarafından tanınmadığını savunarak Libya ile masaya oturmak istediklerini de sözlerine ekledi.

"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERİN MÜDAHALE ETME HAKKI YOKTUR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlaşmanın imzalandığı gün olası tepkilere karşı, "Üçüncü ülkelerin, iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etme hakkı yoktur. Onların ne düşündüğü önemli değil. Önemli olan, bizim imzaladığımız anlaşmalar iki ülke ve iki ülke halkına faydalı mı, faydalı değil mi? Biz buna bakarız" ifadelerini kullanmıştı.

YUNANİSTAN ABD İLE TATBİKAT YAPTI

Öte yandan Yunanistan Türkiye'ye sözde gözdağı vermek için sınırımıza 50 km uzaklıktaki yerde geçtiğimiz günlerde ABD ile tatbikat gerçekleştirerek bölgede gerilimi bir kez daha tırmandırmıştı. Ayrıca Yunanistan, bu tatbikatlar bahanesiyle sürekli olarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde adaları silahlandırıyor.

YORUMLAR
500
Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum Yunanistan Başbakanı yemekteki kavganın detaylarını anlattı: Erdoğan'a bizzat söyleme şansına sahip oldum MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan lider Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çekti
16:04 Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Onurun varsa istifa et" sözlerine, Bakan Soylu'nun yanıtı çok sert oldu
15:57 Ali Koç dev derbi sonrası harekete geçti! Galatasaray yönetimini arayıp teşekkür etti
15:48 Masum görünen balon balıklarının bir özelliği duyanları şaşkına çeviriyor
15:34 Oğlunu dans ettirip TikTok'ta para toplayan babaya tepki yağdı
15:31 Seray Sever, Pınar Altuğ'un kendisine neden küstüğünü ilk kez açıkladı: Şuursuzluğumu duyunca bozuldu
15:18 Yunan lider Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil
15:08 AK Parti ile CHP arasındaki fark kapanıyor mu? Seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
15:07 AK Parti'nin tartışılan HDP ziyaretine bir yorum da Demirtaş'tan: Öküz altında buzağı aramaya gerek yok
11:45 Şanlıurfa'da korkunç olay! Liseli 3 kız öğrenci kolaya zehir katıp intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2022 16:45:35. #1.13#
SON DAKİKA: Yunan lider Miçotakis'in Türkiye karşıtlığı devam ediyor: Türkiye ve Libya arasında imzalanan anlaşma uluslararası alanda geçerli değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement