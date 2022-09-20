Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi - Son Dakika
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Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi

20.09.2022 10:40

Yunanistan, Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapacağı konuşmaya kilitlendi. Yunan basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değineceği çok sayıda başlığı ele alırken, olası tehditlere ve ani ses yükseltmelere karşı "her türlü yüzleşmeye hazır olduğunu" yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Birleşmiş Milletler'in 77'nci Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentine gitti. Burada bazı ikili temaslarda da bulunması beklenen Erdoğan'ın bugün genel kurula hitaben yapacağı konuşma ise Yunanistan'da bir numaralı gündem maddesi.

"ERDOĞAN'IN KONUŞMASI İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgili olası senaryoları analiz etti. Özellikle bu konuşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından da önemi vurgulandı. Şu anda oluşan iklimden yola çıkılarak, Erdoğan'ın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ı doğrudan hedef alması olası görülüyor. Bu noktada Batı'nın ve ABD'nin rolünü de ele alması bekleniyor.

'ARABULUCU ROLÜ' HATIRLATILACAK

Bugün Genel Kurul'da konuşacak olan Erdoğan'ın Türkiye'nin 'uluslararası hukukun koruyucusu' olduğunu vurgulaması ve 'arabulucu' rolünü hatırlatmasına da Yunan basını tarafından kesin gözüyle bakılıyor. Sözcü'de yer alan habere göre Ta Nea gazetesi, Erdoğan'ın ABD'nin Dedeağaç'taki üssünden rahatsızlığı göz önüne alındığında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah kısıtlamalarını kaldırmasından hoşnutsuz olduğunu ve konunun Genel Kurul'da ele alınabileceğini öne sürdü.

"BUNDAN SONRA İZLENECEK YOLUN GÖSTERGESİ OLACAKTIR"

Yunan basınında yer alan, Erdoğan'ın BM'deki konuşması öncesindeki senaryolara ve değerlendirmelere göre, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD'yi ve NATO'yu da Yunanistan'a karşı tutumu nedeniyle hedef alabileceği değerlendiriliyor. Erdoğan'ın, terör, mülteciler, Türkiye ve Yunanistan'ın rolü, uluslararası anlaşmalar, hatta Lozan'a doğrudan atıfta bulunmadan, azınlık haklarını da Genel Kurul'da ele alması bekleniyor.

Yunan basını, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili "Bundan sonra izlenecek yolun da göstergesi olacaklardır." yorumunu yaparken, Yunanistan'ın da tehditlere ve ani ses yükseltmelere karşı 'her türlü yüzleşmeye hazır olduğunu' yazdı. Ancak Yunanistan'ın "soğukkanlı tepkiler ve tutumlarda ısrar edeceğini' aktardı. Gazete, önümüzdeki günlerde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in de Genel Kurul'da konuşma yapacağını belirtirken, burada Türkiye ile yaşanan gerilimi ve Kıbrıs sorununu ele almasını beklendiğini yazdı. Gazete, Erdoğan ve Miçotakis arasında doğrudan bir görüşme beklenmediğinin de altını çizdi.

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Yunan basını yazdı: Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile olan gerilimi masaya yatıracak Yunan basını yazdı: Miçotakis, BM Genel Kurulu'nda Türkiye ile olan gerilimi masaya yatıracak ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor ABD'nin şeytani Dedeağaç planı! Savaş gemilerini getirmek için üs kuruyor

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi - Son Dakika
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