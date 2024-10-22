Yunanistan'da Grev, Deniz Ulaşımı Durdu

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YUNANİSTAN'da grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı yapılamıyor.

Yunanistan'da 48 saatlik grev nedeniyle deniz yolu ulaşımı durdu. Deniz yolu ulaşımında çalışan işçiler, Panhellenic Denizcilik Federasyonu'nun çağrısıyla bugün ve yarın için grev kararı aldı.

Deniz yolu çalışanları, gelirlerinin yüzde 23 artırılacağı toplu iş sözleşmelerinin yapılması ve sefer takvimlerinin yeniden düzenlenmesi taleplerini ifade etti.