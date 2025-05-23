Yunanistan\'da İçme Suyunda Uranyum Tespit Edildi

YUNANİSTAN'da Serres Belediyesi sınırlarındaki bazı bölgelerde içme suyunda uranyum tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'da, Serez Belediyesi sınırlarındaki düzenli su kontrolleri kapsamında, bazı bölgelerde uranyum seviyesinin parametre üst sınırını aştığı belirlendi. Serres'de içme suyu, Melinikiyotika bölgesi, Efthalia Adam, Serez-Hrysopigi kara yolu, Hrysopigi ve Metohio yerleşim bölgesi ile Lefkona ve Hristos belediye topluluğu olmaz üzere ilçenin büyük bölümünde yasaklandı.

Bu bölgelerden alınan su örneklerinin 'Dimokritos' Enstitüsü'ne gönderildiği ve yeni analiz sonuçlarının beklendiği kaydedildi.