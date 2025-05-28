Yunanistan\'da İçme Suyunda Uranyum Tespiti!

YUNANİSTAN'ın Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Sivil Koruma Genel Sekreteri Nikos Papaefstathiou, Yunanistan'ın kuzey kesimindeki Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde, içme suyunda tehlikeli düzeyde yüksek uranyum bulunmasının ardından olağanüstü hal ilan edildiği duyurdu. Bu kararın, Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga'nın talebi üzerine alındığı ve olağanüstü halin 26 Haziran'a kadar süreceği kaydedildi.

Serres Belediye Başkanı Bitlianga da olağanüstü hal kararı ile ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı en büyük önceliğimizdir. Bu karar, sorunu çözmek için hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmemizi sağlayacak" dedi.