Yunanistan'da korkutan gizem! Derinlerden gelen ses, Selaniklileri delirtmek üzere

Yunanistan'ın Selanik kentinde, bilimkurgu filmlerine konu olacak bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Kentte yaklaşık 5 haftadır duyulan gizemli sesin sırrı çözülemezken, Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, insanların çıldırmak üzere olduğunu söyledi.

GÜNLERDİR UYUYAMIYORLAR

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; genellikle geceleri ortaya çıkan ve sabaha kadar süren gizemli sesin bulunması için Selanik Belediyesi, Sivil Koruma Ekipleri, Günlük Yaşam ve Acil Müdahale ekibi alarma geçti. Tüm aramalara rağmen sesin kaynağı bulunamazken, kentte yaşayanların büyük bölümünün sesin gerginliği ve yarattığı titreşim nedeniyle uyuyamadığı öğrenildi.

"KENTTE YAŞAYANLAR ÇILDIRMAK ÜZERE"

Selanik Belediye Başkan Yardımcısı Akis Arapoglou, gizemli sesin sabit bir hızda sürekli tekrarlanan bir vuruş olarak kent üzerinde yankı yaptığını belirterek, "Ses bir meteorun derinliklerinden gelir gibi geliyor, başlıyor saatler sürüyor, bir ara duruyor, yeniden başlıyor. Ne yaptıysak sesin kaynağını bulamadık, gündüz kentin gürültüsü içerisinde ses kayboluyor. Kent sakinleri çıldırmak üzere, çünkü bazı mahallelerde vatandaş sesten dolayı uyuyamıyor" diye konuştu.

HEM ZEMİNDE TİTREŞİM, HEM SES

Selanik'te yaşayan bazı vatandaşlar, sesle birlikte zaman zaman titreşimler de hissettiklerini söylerken, bilim insanlarının bu durumu tedirginlikle karşıladığı açıklandı. Arapoglou, Jeoloji ve Makine Mühendisleri Birliği'nden yardım istendiğini, sesin kaynağının bulunması için çalışmalara başlandığını ve henüz bir sonuç alınamadığını sözlerine ekledi.

"YÜZDE 100 İNSAN KAYNAKLI"

Öte yandan Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Jeofizik Prof. Costas Papazachos,"Sesin jeolojik kökenli olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Ritmik vuruşlarla duyulan periyodik bir ses, yüzde 100 insan kaynaklıdır" dedi.