Yunanistan'da Orman Yangınlarında Ölenlerin Sayısı 4'e Çıktı - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınlarında Ölenlerin Sayısı 4'e Çıktı

26.07.2023 22:29

Yunanistan'da günlerdir devam eden orman yangınlarında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Magnisia bölgesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybederken, Almiros bölgesindeki Platanos köyü yakınlarında yangına yakalanan bir kadın da yaşamını yitirdi. Volos kenti yakınlarında çıkan yangın nedeniyle sanayi bölgesi ve bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Ayrıca, Korfu ve Rodos adalarındaki yangınlar devam ederken, bölgede bazı yerleşim birimleri tedbir amaçlı boşaltıldı. Yunanistan'a yardım etmek için Türkiye'den gönderilen uçaklar ise Rodos Adası'ndaki yangınlara müdahale ediyor.

Yunanistan'da günlerdir süren orman yangınlarında ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Magnisia bölgesinde bugün çıkan yangında 45 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Almiros bölgesindeki Platanos köyü yakınlarında da yangına karavanında yakalanan bir kadın yaşamını yitirdi.

Volos kenti yakınlarında çıkan yangın sebebiyle sanayi bölgesi ve bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

Öte yandan, Korfu ve Rodos adalarındaki yangınlar devam ederken, bölgede dün gece tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde dün, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Türkiye de söndürme çalışmalarına destek veriyor

Yunanistan'da 17 Temmuz'da başlayan orman yangınları devam ederken, yangınlara müdahale etmek için Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

Türkiye'den gönderilen uçaklar, Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Yunanistan'da Orman Yangınlarında Ölenlerin Sayısı 4'e Çıktı - Son Dakika


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