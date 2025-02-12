YUNANİSTAN'da Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle adalarda alınan önlemler uzatıldı.
Yunanistan'da Sismik Risk Değerlendirme Komitesi, sismik hareketten etkilenen adalarda alınan önlemlerin uzatılmasına karar verdi. Sismolog Kostas Papazahos, bölge sakinlerine, alınan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu. Papazahos; Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya adalarında eğitime verilen aranın 14 Şubat'a kadar uzatılması yönünde karar alındığını bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Yunanistan'da Sismik Hareketlilik Nedeniyle Önlemler Uzatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?