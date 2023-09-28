Yunanistan'da Sivil Helikopter Denize Düştü - Son Dakika

Yunanistan'da Sivil Helikopter Denize Düştü

Yunanistan\'da Sivil Helikopter Denize Düştü
Son Güncelleme: 28.09.2023 13:06

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda sivil bir helikopter, alışılmadık manevralar sonucu denize düştü. Helikopterde bulunan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adada kötü hava koşulları nedeniyle şiddetli yağış ve sis etkili oluyor.

Yunanistan'da sivil bir helikopterin Eğriboz Adası sahilinde denize düştüğü bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, AW109 tipi sivil helikopter, Volos Sanayi Bölgesi'ne gitmek amacıyla Eğriboz Adası'ndaki Mandudi bölgesinden ayrıldı.

Görgü tanıklarına göre, havada alışılmadık manevralarda bulunan helikopterin radarla bağlantısı bir süre sonra kayboldu ve helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle Ahladi sahilinde denize düştü.

Helikopterdeki 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Eğriboz Adası'nda dünden beri şiddetli yağış ve sis gibi kötü hava koşulları hakim.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da Sivil Helikopter Denize Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Sivil Helikopter Denize Düştü - Son Dakika
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