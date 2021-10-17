Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Ege'deki adalarda üs kuracaklar

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.eleftherostypos.gr'nin haberine göre geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlığı ile Yunanistan Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları arasında 5 yıl süreli imzalanan Savunma Anlaşması'nın kilit maddelerinden birinin ABD'nin Girit Adası'ndan sonra Ege'deki bazı adalarda üs kurulmasına izin verildiği ortaya çıktı.

ABD, DOĞU AKDENİZ'DEKİ GÜCÜNÜ ARTTIRIYOR, EGE'YE YERLEŞİYOR

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın medyaya yaptığı açıklamada, ABD'nin Ege adasında yeni bir ABD üssü inşa etmeye hazırlandığı ve Ege'deki Yunanistan adasında ABD Donanmasının yanı sıra Donanmanın Doğu Akdeniz bölgesindeki varlığının güçlendirilmesini ve hızlı gelişimini kolaylaştıracak bir yer olduğunu söyledi.

GÖKÇEADA'YA SADECE 7 MİL UZAKLIKTA

ABD üssünün kurulacağı adanın Gökçe Ada'ya 7 mil uzaklıktaki Semadirek (Samothraki) Adası'nın olduğu açıklandı. Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre Dedeağaç (Evros) iline yakınlığı ve Rus donanmasının Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerini takip edebilecek coğrafi konuma sahip olduğu gerekçesiyle kararın alındığı açıklandı.