Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde tekrar sel felaketi yaşandı - Son Dakika

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde tekrar sel felaketi yaşandı

Yunanistan\'ın Tesalya bölgesinde tekrar sel felaketi yaşandı
Son Güncelleme: 28.09.2023 11:35

Eylül başındaki sel felaketinin ardından Tesalya bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi. Volos, Pilio, Larisa ve Farsala gibi bölgelerde evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar sular altında kaldı. Yoğun yağışlar nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemezken, Volos Hastanesi bir kez daha su altında kaldı. Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanlara cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül başındaki sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi.

Tesalya bölgesinde başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, sular altında kaldı, birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.

Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde tekrar sel felaketi yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde tekrar sel felaketi yaşandı - Son Dakika
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