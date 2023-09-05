Yunanistan'ın Volos kentinde sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika

Yunanistan'ın Volos kentinde sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp

Yunanistan\'ın Volos kentinde sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Son Güncelleme: 05.09.2023 14:43

Yunanistan'ın Volos kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Daniel Fırtınası'nın etkisiyle kentte cadde ve sokaklar göle döndü.

Yunanistan'ın Volos kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu.

Yunanistan'ın batısında ve orta kesiminde etkili olan Daniel Fırtınası hayatı felç etti. Fırtınanın yol açtığı şiddetli yağış nedeniyle Volos kentinde sel meydana geldi. Cadde ve sokaklar göle döndü. Kentin ana caddeleri Lambraki, Dimitriados, Iasonos, Argonafton, Larissis ve Athinon'da yüzlerce kişi, araçlarında mahsur kaldı. İtfaiyeden yapılan açıklamada duvar çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aracı sürüklenen bir adamın ise kayboldu aktarıldı. - ATİNA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Volos kentinde sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp - Son Dakika
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