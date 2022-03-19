Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor - Son Dakika
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Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

19.03.2022 12:21
Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün açıklama yaparak Yunanistanlı azınlığın da yaşadığı Mariupol'deki Rus bombardımanında yıkılan doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, dün açıklama yaparak Yunanistanlı azınlığın da yaşadığı Mariupol'deki Rus bombardımanında yıkılan doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'de bulunan doğum hastanesi 9 Mart'ta Rus kuvvetlerinin bombardımanı sonucu tahrip olmuştu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis hastaneyi yeniden inşa etmek istediklerini açıklayarak "Yunanistan, Ukrayna'daki Yunanistanlı azınlığın merkezi, kalbimizde değerli bir yeri ve savaş barbarlığının sembolü olan Mariupol'deki doğum hastanesini yeniden inşa etmeye hazırdır" ifadelerini kullandı.


Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor
Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor
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Mariupol'den tahliyeler devam ediyor Mariupol'den tahliyeler devam ediyor

Yunanistan, Mariupol, Doğum, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yunanistan, Mariupol'deki doğum hastanesinin inşasını üstlenmek istiyor - Son Dakika


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