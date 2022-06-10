Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı

İspanya'nın Leon şehrinde meydana gelen olayda bir anne ayı, yavrusuna saldıran bir başka ayı ile ölümüne boğuştu. Bölgede bulunan kişilerin kamerasına yansıyan görüntüler nefes keserken anne ayının 30 metre yükseklikten kayalıklara çakılması yürekleri ağızlara getirdi. Öte yandan düşmenin etkisiyle bir süre baygın kalan ayı, uyanınca tekrar yavrusunun yanına döndü.

YETKİLİLER YİYECEK VE SU DESTEĞİ SAĞLADI

Veterinerler, çevre koruma görevlileri ve diğer uzmanlar, anne ayı ve yavrusunun peşine düştü. Yaralı anne ayı ve yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurulurken, ayıların ulaşabilecekleri yerlere su ve erzak bırakıldığı aktarıldı.