Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika
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Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı

10.06.2022 17:28

İspanya'nın Leon şehrinde yavrusunu korumak için başka bir ayıyla mücadele eden anne ayı, metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı. Anne ayı, bir süre baygın kaldıktan sonra kendine gelebildi. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar, anne ayı ve yavrusuna yiyecek verirken veterinerler de yaptıkları inceleme sonucu ayılarının durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İspanya'nın Leon şehrinde meydana gelen olayda bir anne ayı, yavrusuna saldıran bir başka ayı ile ölümüne boğuştu. Bölgede bulunan kişilerin kamerasına yansıyan görüntüler nefes keserken anne ayının 30 metre yükseklikten kayalıklara çakılması yürekleri ağızlara getirdi. Öte yandan düşmenin etkisiyle bir süre baygın kalan ayı, uyanınca tekrar yavrusunun yanına döndü.

YETKİLİLER YİYECEK VE SU DESTEĞİ SAĞLADI

Veterinerler, çevre koruma görevlileri ve diğer uzmanlar, anne ayı ve yavrusunun peşine düştü. Yaralı anne ayı ve yavrusunun sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurulurken, ayıların ulaşabilecekleri yerlere su ve erzak bırakıldığı aktarıldı.

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İspanya, Leon, su, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yürek burkan anlar! Yavrusunu korumak isteyen anne ayı metrelerce yüksekten kayalara çarpa çarpa uçurumdan aşağı yuvarlandı - Son Dakika
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