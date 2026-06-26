Zaharova: Batı Avrupa Barışın Önündeki Engel - Son Dakika
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Zaharova: Batı Avrupa Barışın Önündeki Engel

Zaharova: Batı Avrupa Barışın Önündeki Engel
26.06.2026 08:45
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Batı'nın Ukrayna'daki barışa engel olduğunu belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hollanda'nın Ukrayna için 500 milyon avro değerinde insansız hava araçları (İHA) ve hava savunma sistemlerinin alımını finanse etmeyi, Belçika'nın da Kiev'e 7 adet F-16 savaş uçağı teslim etmeyi planladığını söyleyen Zaharova, "Bu, Batı Avrupa'nın Ukrayna'da barışın sağlanmasında en büyük engel olduğunu gösteriyor" dedi.

Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya destek sağlamasını eleştirerek, "Askeri teçhizatın Kiev yönetimine verilmesi, bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından öngörülemeyen sonuçlar doğurabilir. Bunları, meşru askeri hedef olarak kabul ediyoruz. Washington ile temaslarımızda bunu defalarca dile getirdik" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Fransa ve AB ile ilişkilerin derin kriz döneminde olduğunu belirten Zaharova, "Bu bizden kaynaklanmıyor. İlişkilerimiz, Batı'nın Rusya'ya karşı başlattığı hibrit savaş durumunda. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ikili ilişkilerin çıkmaza girmesinden şahsen sorumlu. Macron'un ekibi, ülkemizle savaş hazırlığını açıkça konuşarak, gerçeklik algısını, kendini koruma içgüdüsünü kaybetti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zaharova: Batı Avrupa Barışın Önündeki Engel - Son Dakika

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