Zakintos\'ta 4.1 Büyüklüğünde Deprem

YUNANİSTAN'ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü, Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerel saatle 09.20'de meydana gelen depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu ve Zakintos'un 74 kilometre güneybatısında gerçekleştiği kaydedildi.
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