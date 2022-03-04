Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti

04.03.2022 10:03

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kenti dün gece boyunca Rusya ordusu tarafından hava saldırısı altındaydı.

Zaporjiya Nükleer Santrali'nin bulunduğu Enerhodar kenti dün gece boyunca Rusya ordusu tarafından hava saldırısı altındaydı. Santral, Rusya'nın kontrolüne geçti.

Ukrayna nükleer santrallerinin yönetimini yapan devlet kurumu Energoatom, bu sabah yaptığı açıklamada Zaporjiya Nükleer Santrali'ninin idari binası ve istasyondaki kontrol noktalarının Rusya ordusuna geçtiğini duyurdu. Santral personelinin, nükleer tesislerin istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için güç üniteleri üzerinde çalışmaya devam ettiği ifade edildi. Yetkililer, santrali savunurken Ukraynalılar arasında ölü ve yaralı olduğunu belirtti.


Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti
Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti
Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti
Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti
Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti
Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti
YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna'daki 'Avrupa'nın en büyük nükleer santrali'ni vurdu! Zelenski: Patlarsa, Avrupa'nın sonu olur Rusya, Ukrayna'daki 'Avrupa'nın en büyük nükleer santrali'ni vurdu! Zelenski: Patlarsa, Avrupa'nın sonu olur Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Dünya Nükleer Operatörler Birliği arasında anlaşma imzalandı Akkuyu Nükleer A.Ş. ve Dünya Nükleer Operatörler Birliği arasında anlaşma imzalandı

Hava Saldırısı, Nükleer, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Bacağına çay döküldü, 20 bin TL tazminat kazandı
10:32 Farah Zeynep Abdullah aldığı eleştirilere dayanamadı, patladı: Hani herkesin kıyafetine kimse karışmıyordu?
10:27 Hayat Bilgisi'nin Akrep Nalan'ı Füsun Nalan Açın yaşamını yitirdi!
10:24 Doğa da Ukraynalılardan yana: 64 kilometrelik Rus konvoyunu "Rasputitsa" denilen çamur mevsimi durdurdu
10:18 Benzine zam üstüne zam geliyor! Litre fiyatı 18,08 TL
10:12 Ukraynalı turiste moral veren Türk viral oldu, barış için yaptığı hareket daha da olay
10:01 Zamlar ve enflasyon maaşları eritti! Ocak ile Mart arasında en az 800 TL'lik kayıp var
09:46 Perili, cinli, hayaletli, lanetli dediler: İzmir'in Lübbey köyünün başı Youtuber'larla dertte!
09:46 Fenerbahçe'de sol bek için zor seçim: Tek alternatif Çağtay Kurukalıp!
09:42 Rus ordusundaki Türk kökenli birlikler: Esir düşenlerin ve ölenlerin arasında onlar da var! Bu bir Putin taktiği mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 10:46:11. #1.13#
SON DAKİKA: Zaporjiya Nükleer Santrali, Rusya'nın kontrolüne geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement