Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı 2,9 milyar avroluk destek için teşekkür etti - Son Dakika
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Zelenski, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı 2,9 milyar avroluk destek için teşekkür etti

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Zelenski, AB\'nin Ukrayna\'ya sağladığı 2,9 milyar avroluk destek için teşekkür etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesine 2,9 milyar avro ödenmesi kararı için AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e ve AB üye devletlerine teşekkür etti. Desteğin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını güvence altına alacağını ve savunma kapasitesini güçlendireceğini belirtti.

(ANKARA) - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve AB üye devletlerine, Ukrayna Destek Programı kapsamında Ukrayna'ya 2,9 milyar avro ödenmesi yönündeki kararlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, AB'nin Ukrayna Destek Programı kapsamında alınan yeni kararına ilişkin açıklama yaptı. Zelenski X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e ve AB üye devletlerine, Ukrayna Destek Programı kapsamında Ukrayna'ya 2,9 milyar avro ödenmesi yönündeki kararlarından dolayı teşekkür ederim. Bu destek yerinde bir adım olup, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarının güvence altına alınmasına ve savunma kapasitemizin güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Tüm anlaşmalarımızı hayata geçirmek üzere tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. AB'ye, sağladığı destek ve sarsılmaz dayanışma için teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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