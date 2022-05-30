Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti - Son Dakika
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Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti

30.05.2022 11:29
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusunda bulunan Harkiv bölgesini ziyaret ederek, askerlere devlet ödülleri takdim etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkenin doğusunda bulunan Harkiv bölgesini ziyaret ederek, askerlere devlet ödülleri takdim etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Zelenski'nin, Harkiv bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini duyurdu. Açıklamada, cephe hattını ziyaret eden Zelenski'nin, ilgili birimlerin sorumluluk alanındaki operasyonel durumu hakkında bilgi aldığı ve askerlere devlet ödülleri ve hediyeler takdim ettiği belirtildi. Zelenski, "Hizmetleriniz için her birinize teşekkür ederim. Hepimiz ve devletimiz için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Ukrayna'nın bağımsızlığını savunduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın" dedi. Zelenski'nin cephe hattı ziyareti sonrası Harkiv bölgesi ve Harkiv'deki durumla ilgili bir çalışma toplantısına başkanlık ettiği, Harkiv'de Rus füzeleri tarafından tahrip edilen idari binaları ve bölgenin Saltivka semtinde yıkılan konut binalarını incelediği ifade edildi.


Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
Zelenski, Harkiv'i ziyaret etti
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Harkiv, Dünya, Son Dakika

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