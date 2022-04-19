Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı

19.04.2022 10:55
Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Donbass'a yönelik Rus taarruzunun başladığını ifade ederek, "Tüm Rus ordusunun büyük bir bölümü bu taarruza odaklandı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Donbass'a yönelik Rus taarruzunun başladığını ifade ederek, "Tüm Rus ordusunun büyük bir bölümü bu taarruza odaklandı" dedi.

Son haftalarda özellikle ABD ve İngiliz istihbaratının duyurduğu, Ukrayna'nın doğu ve güneyine yönelik Rus taarruzu başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas savaşına başladıkları söylenebilir" ifadelerini kullanarak Rus ordusunun büyük bir bölümünün sadece bu taarruza odaklandığını belirtti. Zelenski, sayıları ne kadar fazla olursa olsun Rus ordusuna karşı koyulacağını belirterek, "Oraya ne kadar Rus askeri sürülürse sürülsün, savaşacağız. Kendimizi savunacağız. Bunu her gün yapacağız. Ukrayna ile ilgili hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

LVİV'DEKİ SALDIRIYA DA DEĞİNDİ

Zelenski, dün Rus birliklerince Lviv'e düzenlenen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı saldırıya da değindi. Zelenski, "Dünya ve tarih Rusya'dan, Rus füzelerinin Ukrayna'dan alacağından çok daha fazlasını alacak. Kaybedilen her can, Ukraynalılar ve diğer özgür uluslar için Rusya'yı nesilden nesile bir tehdit olarak algılamaları için bir sebeptir" diye konuştu.


Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı
YORUMLAR
500
Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız ABD: Rus ordusunun Ukrayna'da ikmal, komuta ve entegrasyon sorunları devam ediyor ABD: Rus ordusunun Ukrayna'da ikmal, komuta ve entegrasyon sorunları devam ediyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:53 Linet kısa süre önce hayatını kaybeden annesi için konserinde gözyaşı döktü: Çok özlüyorum
10:53 Yoğun sis Bolu Dağı'nı esir aldı! Sürücüler zor anlar yaşıyor
10:52 Yunanistan'dan insanlık ayıbı! 100'e yakın göçmen ölüme terk edildi
10:49 Büyük karar yarın veriliyor! Maske zorunluğu belirli yerler haricinde tamamen kalkacak
10:44 Yunanistan AB yaptırımlarına uydu: Rus tankerlerine el koydu
10:41 Kasımpaşa tribün lideri öldürüldü! Eşi ve çocuklarının gözü önünde çapraz ateşe tutuldu
10:37 Cinsel istismara uğrayıp fuhşa zorlanmış! Engelli çocuk yaşadıklarını oyuncak bebeklerle anlattı!
10:36 İmamoğlu avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği'nin MOBESE kararına itiraz etti: Kameranın numarasını verdi
10:24 12 saattir aranıyordu! 8 yaşındaki Nur sağ olarak bulundu
10:12 Gol makinesi rekor bedelle gidiyor! Erling Haaland, Manchester City ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 11:01:45. #1.13#
SON DAKİKA: Zelenski: Rus ordusunun büyük bölümü bu taarruza odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement