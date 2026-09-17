Zelenskiy: ABD yaptırım tasarısının kabul edildiği gece 8 bölgeye saldırı düzenlendi

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını kabul ettiği gece 8 Ukrayna bölgesine hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin Rusya ve İran'a yönelik yeni yaptırım tasarısını kabul ettiği gece, Rus ordusunun Ukrayna genelinde sekiz bölgeyi balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını bildirdi. Saldırıların doğrudan sivil ve enerji altyapısını vurduğunu belirten Zelenskiy, "Sumi ile Odessa bölgelerinde enerji tesisleri hasar gördü. Kiev ve Odessa'da sivil yerleşim yerleri hedef alındı, aralarında çocukların da yer aldığı 10'dan fazla kişi yaralandı. ABD Temsilciler Meclisi'nin, Rusya'nın ülkemize balistik füzeler ve İHA'larla saldırdığı gece Lindsey Graham'ın Rusya ile İran'a Yönelik Yaptırım Yasası'nı kabul etmesi son derece manidardır. Bu yasa tasarısı ve ortaklarımızın atacağı kararlı adımlar, savaşı durdurabilecek ve Rusya'yı barış masasına oturmaya mecbur bırakacak güçte bir araçtır" ifadelerini kullandı.

'DİPLOMASİNİN BAŞARISI YAPTIRIMLARIN GÜCÜNE BAĞLI'

ABD, Avrupa ve diğer müttefiklerle yürütülen diplomatik barış girişimlerinin sonuç vermesi için yaptırımların tavizsiz uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, tasarıya destek veren ABD Kongresi üyelerine ve liderlerine teşekkür ederek Moskova yönetimine savaşı sonlandırma çağrısını yineledi.