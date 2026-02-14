Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü - Son Dakika
Dünya

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü
14.02.2026 17:12
Zelenskiy ve Rutte, Ukrayna'nın ihtiyaçları ve savunma iş birliği konularını ele aldı.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Almanya'nın Münih kentinde bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 62'nci Münih Güvenlik Konferansı kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, Rutte ile 'Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi' (PURL) girişiminin finansmanını ve geleceğini ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, hava savunma sistemleri için füze tedarik edilmesini sağlayan bu girişimin finansmanının devam etmesini umduklarını kaydederek, "Ukrayna, her ülkenin katkısına büyük değer veriyor. Ayrıca Avrupa'da ortak savunma girişimlerinin açılması ve Ukrayna'nın hayatları koruma kapasitesinin güçlendirilmesi konularındaki iş birliğini de konuştuk" ifadelerini kullandı.

Rutte'ye desteği için teşekkür eden Zelenskiy, Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein formatı) toplantısının sonuçlarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Zelenskiy, "Oldukça verimli geçen toplantıda ortaklarımız, Ukrayna için 38 milyar avroluk askeri yardım tahsisini onayladı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
