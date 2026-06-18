Zelenskiy, Trump ve Macron ile Görüştü - Son Dakika
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Zelenskiy, Trump ve Macron ile Görüştü

Zelenskiy, Trump ve Macron ile Görüştü
18.06.2026 09:00
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Ukrayna Lideri Zelenskiy, G7 Zirvesi'nde Trump ve Macron ile barış ve iş birliği hakkında görüştü.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştüğünü bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğünü kaydetti. Fransa'nın Evian kentinde yapılan G7 Zirvesi kapsamında gerçekleştirdikleri görüşmelerle ilgili konuştuklarını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna'yı, iş birliğimizi ve diplomatik perspektiflerimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Barış lazım. Biz barışı yakınlaştırmak için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Zelenskiy, Trump ve Macron ile Görüştü - Son Dakika

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