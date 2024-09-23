Zelensky, ABD\'de Zafer Planını Sunacak

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(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "zafer planı" olarak adlandırdığı önerilerini sunmak üzere ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris ile görüşmek üzere ABD'ye gitti.

ABD ve Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, ABD ziyaretindeki ilk durağı New York olan Zelensky, iki buçuk yıldır süren savaşı sona erdirme planını ABD Başkanı Joe Biden'ın yanı sıra başkan adayları Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacak ve ayrıca BM Genel Kurulu'ndaki oturumlara katılacak. Zelensky'nin hafta içinde Washington'u da ziyaret etmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusunda hızla ilerlemesi ve Kiev'in Rusya'nın Kursk bölgesinin büyük bölümünü elinde tuttuğu yoğun çatışmalar ele alınacak. Kiev, sınır ötesi operasyonlarında Rus hedeflerini vurmak için uzun menzilli silahlar kullanmasına izin vermesi için haftalardır Batı'ya baskı yapıyordu fakat şimdiye kadar talebine herhangi bir karşılık alamadı.

Zelensky, sosyal medyada paylaştığı bir gönderide Batılı destekçilerini, "gerçekten adil bir barış için ortak bir zafer" elde etmek adına Ukrayna'ya yardım etmeye çağırmış ve "Bu sonbahar bu savaşın geleceğini belirleyecek" demişti.

Eski NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna, Rusya ile savaşı devam ederken NATO'ya üye olmayacak"

Öte yandan Zelensky, ABD'nin New Yorker dergisine verdiği röpotajda, Cumhuriyetçi Başkan Adayı Trump'ın savaşı nasıl durduracağını bilmediğini, bildiğini zannetse bile bunu yapamayacağını söyledi.

Rusya ile olan ve 3 yıl süren savaşın ardından Zelensky, ülkesinin 32 üyeli NATO ittifakına bir an önce kabul edilmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda da bulundu. Bunun üzerine, görevden ayrılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin "eğer sorusu değil, ne zaman sorusu" olduğunu söyleyerek, Ukrayna'nın Rusya ile savaş sırasında üye olmayacağını dile getirdi.

Zelensky'nin ilk durağı topçu ve havan mermileri üreten fabrika oldu

Zelensky, ABD ziyaretine topçu ve havan mermileri için bileşenler üreten Scranton ordu mühimmat fabrikasını ziyaret ederek başladı. Zelensky, sosyal medyadan yayınladığı bir mesajda, küresel özgürlüğün bu inanılmaz cephaneliğini inşa etmeye yardımcı olan Amerikalı işçilere minnettar olduğunu söyledi.

Rusya, Zelensky'nin "zafer planının" resmiyet kazanması halinde inceleme inceleme başlatacak

Öte yandan Kremlin, Volodimir Zelensky'nin daha fazla silah bağışını ve Rusya'yı barışa zorlamak için diplomatik çabaların arttırılmasını içeren "zafer planı" hakkında resmi bir bilgi edinilmesi halinde konuya yönelik incelemeleri başlatacağını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Kurchatov Nükleer Araştırma Enstitüsü Başkanı Mikhail Kovalchuk ile görüşecek.

Rusya'dan Ukrayna'ya üst üste saldırılar

Ukraynalı yetkililer ise, bugün yaptıkları açıklamada, Rusya'nın dün akşam Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporizhzhia kentine düzenlediği hava saldırıları sonucunda aralarında 15 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 16 sivilin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kurtarma ekipleri hasar gören birkaç apartmandan Ukraynalı vatandaşları tahliye etti. Bakanlık, ilk bilgilere göre, Rusya'nın Zaporizhzhia'yı vurmak için KAB güdümlü hava bombalarını kullandığını bildirdi.

Yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'nın Kharkiv şehrine de saldırı düzenlediğini ve saldırıda, en az 21 kişinin yaralandığını açıkladı. Kharkiv Valisi Oleh Syniehubov, bombaların cumartesi gecesi Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan Kharkiv'in merkezinin kuzeyindeki Shevchenkivsky bölgesine düştüğünü belirtti.

Rusya: "Ukrayna'nın İHA saldırısında 1 itfaiyeci öldü"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın doğusunda Rusya'nın kontrolündeki Luhansk bölgesindeki bir itfaiyecinin, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından öldürüldüğünü bildirdi. Bakanlık sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, olayda iki itfaiyecinin de yaralandığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesindeki saldırılarında 5 Eylül itibariyle en az 31 sivilin öldüğünü ve 256 sivilin de yaralandığını açıkladı.

Kiev, Moskova güçlerini, Rus ordusunun son aylarda birçok köyü ele geçirdiği doğu Ukrayna'dan uzaklaştırmak amacıyla 6 Ağustos'ta Kursk saldırısını başlatmıştı.

İngiltere'den Ukrayna'nın talebine destek

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, pazar günü düzenlenen İşçi Partisi konferansındaki bir etkinlikte, "Ukrayna'nın yanında duran müttefikler adına cesaret, sabır ve metanet için kritik bir zaman olduğunu" söyledi. Lammy, Ukrayna'nın Rusya içinde uzun menzilli Storm Shadow füzelerini kullanmasına izin verilmesi için Beyaz Saray ile hassas müzakerelerin devam ettiğini belirtti.