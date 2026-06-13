2026-2027 Eğitim Takvimi Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi' konulu genelge, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi. Genelge kapsamında, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin eğitim faaliyetlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmaları, öğrencilerin uyum süreçleri ve ara tatil dönemleri belirlendi. Buna göre öğretmenlerin yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlık amacıyla gerçekleştireceği mesleki çalışmalar 1 Eylül Salı günü başlayacak.

Okullarda birinci dönem, 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yeni eğitim döneminde okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilerin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin yeni eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları, okul işleyişi hakkında bilgi edinmeleri, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak. - ANKARA