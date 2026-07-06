2026 Yaz Kur'an Kursları Sinop'ta Başladı - Son Dakika
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2026 Yaz Kur'an Kursları Sinop'ta Başladı

2026 Yaz Kur\'an Kursları Sinop\'ta Başladı
06.07.2026 13:10
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Diyanet, 2026 Yaz Kur'an kurslarını Sinop'ta açtı. 177 noktada eğitim verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen 2026 yılı yaz Kur'an kursları, Sinop Alaaddin Camisi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Programın başında Bölge Yatılı Kur'an Kursu öğrencisi Hüseyin Enes Oktay tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılışta konuşan Vali Mustafa Özarslan, yaz Kur'an kurslarının çocukların manevi gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, çocukluk yıllarında camilerde edindiği bilgi ve hatıraların bugün dahi hafızasında canlılığını koruduğunu vurguladı.

177 noktada 181 personelle eğitim verilecek

İl Müftüsü Paşa Bektaş ise 2026 yılı yaz Kur'an kurslarının hayırlara vesile olmasını dileyerek, il merkezinde 147 cami, 24 Kur'an kursu ve 6 farklı mekanda olmak üzere toplam 177 noktada 181 personelle eğitim verileceğini söyledi. İl genelinde ise 865 cami ve 108 Kur'an kursu olmak üzere toplam 973 eğitim noktasında bin 10 personelin görev yapacağını belirten Bektaş, kursların 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında 09.00-13.00, 11.00-15.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bektaş, kurslarda Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve sosyal etkinlikler kapsamında günde 4, haftada toplam 20 saat eğitim verileceğini kaydederek, yaz Kur'an kurslarına katılımın her geçen yıl arttığını, 2023 yılında 8 bin 19, 2024 yılında 9 bin 613, 2025 yılında ise 10 bin 866 öğrencinin kurslara katıldığını söyledi.

Program, çeşitli serbest etkinlikler ve öğrencilere dondurma ikramıyla sona erdi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, Sinop, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 2026 Yaz Kur'an Kursları Sinop'ta Başladı - Son Dakika

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