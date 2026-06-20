2026 YKS, TYT ile Başladı - Son Dakika
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2026 YKS, TYT ile Başladı

2026 YKS, TYT ile Başladı
20.06.2026 11:50
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Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu TYT, binlerce adayın katılımıyla yapıldı.

Muş'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Üniversite hayali kuran binlerce aday sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti.

ÖSYM sınav takvimine göre gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturumu olan TYT, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, kimlik ve sınav giriş belgeleriyle güvenlik kontrollerinden geçerek salonlara alındı. Sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşanırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını bekledi. Adayların temel yeterlilik düzeylerini ölçen TYT oturumunda öğrenciler Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarında soruları yanıtladı. YKS maratonu, pazar günü gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla devam edecek. Üniversite hedefi doğrultusunda ter döken adaylar, sınav sürecinin ardından tercih dönemine hazırlanacak. - MUŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim 2026 YKS, TYT ile Başladı - Son Dakika

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