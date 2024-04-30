23 Nisan Kutlamalarında Film Sahnesi Canlandıran Öğrencilere Soruşturma

Eğitim

Bülent Arınç, Özgür Özel\'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntüler tartışma konusu olurken Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Reşadiye'de 23 Nisan dolayısıyla Bereketli İlkokulu'nda "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, erkek öğrencilerin etek giyip peçe takarak yaptığı gösteriyle ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.