23 Nisan Kutlamalarında Film Sahnesi Canlandıran Öğrencilere Soruşturma - Son Dakika
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Eğitim

23 Nisan Kutlamalarında Film Sahnesi Canlandıran Öğrencilere Soruşturma

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Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında, 'Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı' filmindeki bir sahneyi canlandırmak için etek giyen ve peçe takan dört erkek öğrenciye yönelik olarak okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı. Bu durum, programın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası gerçekleşti.

30.04.2024 09:33  Güncelleme: 09:39
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Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programın görüntüleri sosyal medyada yayıldı. Görüntüler tartışma konusu olurken Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti.

GÖRÜNTÜLER YAYILINCA HAREKETE GEÇİLDİ

Reşadiye'de 23 Nisan dolayısıyla Bereketli İlkokulu'nda "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, erkek öğrencilerin etek giyip peçe takarak yaptığı gösteriyle ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

23 Nisan Kutlamalarında Film Sahnesi Canlandıran Öğrencilere Soruşturma
Kaynak: DHA

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