"Sivas Uluslararası Film Festivali" coşkuyla sona erdi

20.05.2026 15:33  Güncelleme: 15:46
Sivas'ta düzenlenen 3. Uluslararası Film Festivali, beş gün boyunca film gösterimleri, söyleşiler ve konserlerle sinemaseverleri buluşturdu. Kapanış töreninde Hülya Koçyiğit, Tamer Karadağlı gibi isimlere ödüller verildi.

3. Sivas Uluslararası Film Festivali, beş gün boyunca film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler ve konserlerle kenti sinemanın merkezi haline getirdi. Festivalin kapanışında düzenlenen ödül töreninde Türk sinemasına katkı sunan isimler ödüllendirilirken, etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Sivas'ta bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali, sinema dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TÜRKSOY iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 12-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Beş gün süren festival kapsamında film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, konserler ve sergiler düzenlendi. Festivalin açılışında belgesel ve kurmaca film gösterimleri yapılırken, Mehmet Rıza Marufoğlu'nun söyleşisiyle belgesel sinemanın incelikleri ele alındı. İkinci gün Nazif Tunç ve Mehmet Şarkışla'nın katıldığı söyleşiler ile Emre Gezici'nin kurgu atölyesi gerçekleştirildi. Festivalin üçüncü gününde Hollywood yapımlarında görev alan Craig Burnie Burns, görüntü yönetmenliği üzerine deneyimlerini paylaştı. Aynı gün düzenlenen kortej yürüyüşü, Yeşilçam resim sergisi ve 90'lar pop konseri etkinliklere renk kattı. Dördüncü gün ise dijital dünyada oyunculuk ve belgesel sinema üzerine söyleşiler düzenlenirken, akşam saatlerinde "Sev Kardeşim" ve "Süt Kardeşler" filmlerinin gösterimi yapıldı.

Ödül töreni düzenlendi

Festivalin son günü çocuk filmleri gösterimiyle başladı. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreniyle festival sona erdi. Kapanış programında Şef Kürşat Taydaş yönetimindeki sanatçı Nilgün Kızılcı tarafından seslendirilen Yeşilçam Nostalji Konseri büyük beğeni topladı. Ödül törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Sivas'ın kültürel mirası görünür hale gelecek

Programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, festivalin yalnızca kültür ve sanat hayatına değil, şehrin tanıtımına ve turizmine de katkı sunduğunu belirterek, Sivas'ın tarihi ve kültürel mirasının sinema aracılığıyla daha görünür hale getirileceğini ifade etti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise Sivas'ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirirken, Hülya Koçyiğit de Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirde böyle bir festival düzenlenmesinin anlamlı olduğunu söyledi.

Çeşitli ödüller verildi

Festival kapsamında Hülya Koçyiğit'e "Onur Ödülü", Tamer Karadağlı ve Murat Ercanlı'ya "Türk Sineması Hizmet Ödülü", Dastan Zhappar Ryskeldi'ye ise "TÜRKSOY Özel Ödülü" verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Ali Nuri Türkoğlu, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Deniz Uğur, En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü'nü Burak Haktanır aldı. "Gönül Dağı" dizisi ise "En İyi Dizi" ödülüne layık görüldü. - SİVAS

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:55:17. #7.12#
