4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu - Son Dakika
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Eğitim

4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu

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4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu
22.07.2025 09:57
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4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu
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Bayburt'ta YKS'ye 5. kez giren bir aday, annesinin verdiği okunmuş suyu içerek sınava girdiğini ve Spor Bilimleri bölümüne yetecek puanı aldığını söyledi.

Bayburt'ta berberlik yaparak geçimini sağlayan Yalçın Akdeniz, daha önce 4 kere katıldığı ancak başarılı olamadığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), bu yıl beşinci kez girdi. Akdeniz, annesinin ayet ve sureler okuyarak hazırladığı okunmuş suyla sınava gittiğini ve bunun kendisine manevi destek sağladığını belirtti. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hedeflediği puana ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi alanı öğrencisi olmayı istiyor, bu bölüme yerleşmeyi umut ediyor.

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT oturumlarına annesinin okunmuş suyuyla giden Akdeniz, sınav öncesinde "Annemin okunmuş suyuyla geldim. Bu sefer başaracağım. Bu sene sınava tam beşinci kez gireceğim. Allah izin, fırsat verirse Spor Yönetimini kazanacağım" ifadelerini kullanmış, kullandığı sözlerle akıllara kazınmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Akdeniz, annesinin okunmuş suyuyla beşinci defa girdiği sınavda başarıyı yakaladı.

4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu

"ANNEMİN DUALARI YETTİ"

Annesinin dualarına inandığını ve sınav günü manevi olarak daha güçlü hissettiğini söyleyen Akdeniz, " Bu sene beşinci kez YKS'ye girdim. Sınava annemin okunmuş suyuyla gittim. Çok şükür okunmuş su bu yıl beni rahatlattı. Annemin duaları yetti. Aldığım puan Spor Yönetimi bölümü için yeterli oldu. Tercihler açıklandığında bu bölüme yerleşmeyi umut ediyorum. Bu sefer çok mutluyum, çok sevinçliyim. İnşallah nasip olursa, annemin okunmuş suyunun kerametini göreceğiz" dedi.

4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu

"OKUNMUŞ SU İÇİMİZİ RAHATLATTI"

Akdeniz, başarının yalnızca maneviyata değil, düzenli çalışmaya da bağlı olduğunu vurgulayarak, "İşten fırsat buldukça ders çalışmaya gayret gösterdim. Kitaplar aldım, soru çözdüm. Soru çözme tecrübem gelişti, bu tecrübe güzeldi. Önceki dört sınavda o kadar çok soru gördüm ki soru okuma ve çözme yöntemim gelişti. Başarının sırrı çalışmaktır. İlk denemelerimde bu kadar ciddiye almamıştım. Ciddiye alınca, konulara ve sorulara biraz bakınca yapılabiliyor. Tabii annemin okunmuş suyu biraz içimizi rahatlattı ama şuna inanıyorum, çalışmadan hiçbir şey başarılamaz. Önemli olan tek şey çalışmakmış" ifadelerini kullandı.

Dört kez başarısızlıkla sonuçlanan sınav macerasının ardından beşinci denemesinde hem annesinin duaları hem de kendi emeğiyle başarıya ulaşan Akdeniz, Spor Yönetimi bölümüne yerleşerek yıllardır süren mücadelesini sonlandırmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Bayburt, Eğitim, Yaşam, Spor, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 4 kez denedi olmadı, beşinci denemesinde annesinin okunmuş suyu umut oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • mustafa sagdic:
    anana selam söyle de ekonomiye de bi okusun görelim. 10 8 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Hiç çalışmadan okunmuş su ile başarılı olma amaci gerçekten çok ilginç 1 0 Yanıtla
  • enteresan:
    önemli olan pes etmeden yoluna devam edebilmektedir. başarı bulunmuş oldugun ortamda kendini ne kadar gelistirebildigindir. annesi babası doktora bitirmiş birisinin lisans bitirip o sevide kalması basarisizliktir. ancak bu kardeşimizin kazandığı okul bulunduğu ortama göre gerçek bir başarıdır 1 0 Yanıtla
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