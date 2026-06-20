49 Yaşında YKS\'ye Giren Baba

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Rıdvan Aslan, üç çocuğunu üniversitede okutmasının ardından bu kez kendi hayalini gerçekleştirmek için Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi.

İlkokulun ardından eğitim hayatına ara veren Rıdvan Aslan, yıllar sonra ortaokul ve liseyi açık öğretim üzerinden tamamladı. Üç çocuğunu üniversitede okutmanın gururunu yaşayan 49 yaşındaki Aslan, bu kez kendi hayalini gerçekleştirmek için YKS'ye girerek Radyo ve Televizyon Bölümünü kazanmayı hedefliyor. YKS'ye girmek için sınav merkezine gelen Rıdvan Aslan, ilkokul mezunu olduğunu, ortaokul ve liseyi ise açık öğretim yoluyla tamamladığını belirterek, "Bugün YKS sınavı için geldim. Şu an 49 yaşındayım. Çok şükür üç tane üniversite okuyan çocuk yetiştirdim. Şimdi de kendimi denemek istiyorum. Hedefim Radyo ve Televizyon Bölümünü okumak. Sınava girecek tüm genç arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım herkes emeklerinin karşılığını alır. İnşallah hayırlısı olur" diye konuştu. - MARDİN