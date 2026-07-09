6. Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi Destek Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

6. Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi Destek Aldı

6. Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi Destek Aldı
09.07.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde, 'Doğum Sonu Bakım Kongresi' TÜBİTAK'tan destek aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Kocaöz'ün yürütücülüğünü üstlendiği "6. Uluslararası 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi", TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Doğum sonu bakım alanında düzenlenecek kongrede, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları, sağlık profesyonelleri, araştırmacılar ve öğrenciler bir araya gelecek.

Yapılan açıklamada kongrenin güncel bilimsel araştırmalar ve kanıta dayalı uygulamalar ele alınması, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık politikalarına katkı sunulması hedeflendiği ifade edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenlerin bilimsel başarılarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, TÜBİTAK desteği alan kongrenin üniversitenin bilimsel görünürlüğünü artıracağını ve sağlık bilimleri alanındaki akademik üretkenliğe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Rektör Uslu, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Semra Kocaöz'ü tebrik ederek, organizasyonun başarılı ve verimli geçmesini temenni etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Tübitak, Sağlık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 6. Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi Destek Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:56:09. #7.13#
SON DAKİKA: 6. Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi Destek Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.