6. Uluslararası Doğum Sonu Bakım Kongresi Destek Aldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Semra Kocaöz'ün yürütücülüğünü üstlendiği "6. Uluslararası 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi", TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Doğum sonu bakım alanında düzenlenecek kongrede, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları, sağlık profesyonelleri, araştırmacılar ve öğrenciler bir araya gelecek.

Yapılan açıklamada kongrenin güncel bilimsel araştırmalar ve kanıta dayalı uygulamalar ele alınması, mesleki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık politikalarına katkı sunulması hedeflendiği ifade edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, akademisyenlerin bilimsel başarılarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirterek, TÜBİTAK desteği alan kongrenin üniversitenin bilimsel görünürlüğünü artıracağını ve sağlık bilimleri alanındaki akademik üretkenliğe önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Rektör Uslu, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen Prof. Dr. Semra Kocaöz'ü tebrik ederek, organizasyonun başarılı ve verimli geçmesini temenni etti. - NİĞDE