70 Yaşında Mezuniyet Sevinci

21.05.2026 20:51
Rahime Uluşar, 70 yaşında üniversiteden mezun oldu, belgesini oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Seracılık programından 70 yaşında mezun olan Rahime Uluşar'a oğlu Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar tarafından mezuniyet belgesi verildi.

3 bölümü ve 4 program ile eğitim vermekte olan Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulunun mezuniyet töreni yapıldı. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Ardından Kumluca meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Coşgun'un açılış konuşması yer aldı. Daha sonra Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'in konuşması yer aldı. Kumluca Meslek Yüksek Okulu Okul Birincisi Cüneyt Karaöz yaptığı konuşmadan sonra yaş kütüğüne plaket çaktı. Okul birincisi Cüneyt Karaöz'e Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, başarı belgesi ve mezuniyet belgesini verdi. Kısa bir müzik dinletisinden sonra mezun olan öğrencilere protokol üyeleri tarafından mezuniyet belgeleri verildi.

Mezuniyet töreninde ise liseyi bitirdikten sonra üniversite okuma hayali olan ve 2 yıl önce üniversite sınavlarına giren 70 yaşındaki Rahime Uluşar Akdeniz Üniversitesi Kumluca meslek Yüksek Okulu Seracılık Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet belgesini almak için sahneye çağırılan Rahime Uluşar'ın mezuniyet belgesini oğlu Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar verdi. Daha sonra Rahime Uluşar'ın eşi Eczacı Nadir Uluşar'da sahneye gelerek eşine çiçek verip onu kutladı.

Duygularını aktaran Rahime Uluşar, "Hiç aklımdan çıkmamıştı. Ama devamlı çalıştığım için zamanımı hep çocuklarıma ayırdım. Okutayım derken zaman çok çabuk geçti. Çocuklarım üniversite sınavlarına girerken girsem çok daha iyi bölümler okuyabilirdim. İyi puanlarla bir yerlere girebilirdim. Buna da şükür 50 yıl sonra üniversite sınavına girdim. Türkiye genelinde 611'inci geldim. 274 eşit ağırlıklı puanım var. 4 yıllık bölümlerden de tutuyordu ama ben sağlığımı da göz önünde bulundurarak 4 yıllığa gidemedim. 2 yıllık bölüme giderek içimdeki hevesi giderdim. Bu duyguyu yaşadım. Çok güzel bir şey. İsteği olan herkesin sınava girmesini ve okumasını dilerim" dedi.

Oğlunun başarısını da anlatan Rahime Uluşar, "İstanbul Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Sonra Boğaziçi'nde Sistem Kontrol Mühendisliğinde yaptı. Oradan diplomasını aldı. Oradan burslu Amerika'ya gitti. Orada yapay zeka üzerine doktorasını yaptı. Oradan geldi. Akdeniz Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü kurdu. Daha iki sene önce tekrar yetmedi şimdi de yapay zeka bölümünü kurdu. Onları yürütüyor. Bu arada da Covid zamanında da Adalet Bölümünü bitirdi. Bu kadar başarılı bir oğlum var. Kendisi ile gurur duyuyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümit Deniz Uluşar ise şunları söyledi:

"Annemin mezuniyetini görmeye geldim. Çok büyük bir başarı. Annem muhtemelen Akdeniz Üniversitemizin en yaşlı lisans programlarından mezun olan kişidir. Annem hiçbir dersten kalmadı. Süresini gayet yüksek bir şekilde gerçekleştirdi. Müthiş bir başarı. Kendisinin ilerleyen zamanlarda başkalarına da örnek olabileceğini düşünüyoruz. Her yaşta başarı alınabileceğine, her yaşta okunabileceğine genç kalınabileceğine öğrenmenin yaşı olmadığına öğrenmek için çalışmanın yaşının olmadığını her zaman insanların insanlığa verebileceği bir şeylerin olabileceğini olduğunu gösterdiği için kendisine hem kurumum adına hem annem adına hem de kendim adına teşekkür ediyorum. Annem de doçent veya yardımcı doçentlik cübbemi giydirmişti. Sırasıyla gidiyoruz. Bizde de onun cübbesini giydirmek nasip oldu. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

