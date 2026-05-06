757 Öğrenci Yetenek Taramasında Eğlendi
06.05.2026 00:48
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yetenek taramasına 757 öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği protokolü kapsamında düzenlenen sporda yetenek taramasına 757 öğrenci katıldı. Atatürk Spor Salonu'nu dolduran öğrenciler uzman öğretmenler tarafından çeşitli test ve ölçümlerden geçirildi.

Program kapsamında Atatürk Spor Salonu'nu dolduran ilkokul 3. sınıfta okuyan 757 öğrenci 10 parametreden oluşan test ve ölçümlere tabi tutuldu. Boy uzunluğu ölçümü, vücut ağırlığı ölçümü, esneklik testi, oturma yüksekliği ölçümü, kulaç uzunluğu ölçümü, dikey sıçrama testi, el kavrama kuvveti testi, geriye sağlık topu atma testi, çeviklik testi ve 20 metre sürat testinden geçen öğrenciler heyecan yaşadı.

Geleceğin sporcularını keşfetmek istediklerini anlatan İlçe Spor Müdürü Aslan Alparslan, "Yetenek taraması Gençlik ve Spor Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bir çalışma programıdır. İlçemizde bulunan ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik bir projedir. Bu projede amaç çocukların, kuvvet, dayanıklılık esneklik, fizik ve boy özelliğini ortaya çıkaracak testleri yaparak geleceğin Arda Güler'lerini, geleceğin Hamza Yerlikaya'larını geleceğin Yasemin Adar'larını keşfetmek ve milli takımımıza kazandırmak. Bu yıl da ilçemizde yapılan yetenek taramasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde en ücra köylere kadar ulaşarak yaklaşık 757 çocuğumuzun testini gerçekleştirdik. İnşallah, gelecekte bu çocuklarımızı Türk sporunda milli takımlarımızda görebiliriz. Amacımız, bu testler sonucunda çocuğumuzun hangi spor branşına uygun olduğunu tespit etmek ve velilerimize bunu bildirerek, çocuklarımızı yapabilecekleri spor branşlarıyla birlikte geleceğin sporcularını yetiştirebilmektir" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

