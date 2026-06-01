91 Yaşındaki Mühendisten Eğitime Anlamlı Bağış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

91 Yaşındaki Mühendisten Eğitime Anlamlı Bağış

91 Yaşındaki Mühendisten Eğitime Anlamlı Bağış
01.06.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözle Fethiye'de 500 milyon TL'lik bina bağışladı, eğitim merkezi olacak.

Fethiye'de yaşayan 91 yaşındaki inşaat mühendisi Dinçer Akyalı, annesine verdiği sözü yerine getirerek yaklaşık 500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını eğitime bağışladı. Muğla Makası mevkiinde bulunan 4 katlı yapı, Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek.

Yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat mühendisi olarak çalışan ve bir oğlu ile üç torunu bulunan Dinçer Akyalı, anlamlı bir bağışa imza attı. Akyalı, annesine verdiği söz doğrultusunda Muğla Makası mevkiinde bulunan, halen eğitim kurumu olarak kullanılan 4 katlı bina ve arsasını Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışladı.

Yaklaşık 500 milyon TL değerinde olduğu belirtilen taşınmazın, bundan sonraki süreçte Fethiye Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Bağışın devir işlemleri için Fethiye Kaymakamlığı'nda protokol töreni düzenlendi. Törende Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ile hayırsever iş insanı Dinçer Akyalı arasında protokol imzalandı. Akyalı, törende yaptığı konuşmada annesine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnşallah buradan geleceğin bilim insanları yetişir" ifadelerini kullandı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya ise eğitime yapılan yatırımların geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu vurgulayarak, "Hayırsever vatandaşlarımızın eğitime verdiği destek bizler için son derece kıymetlidir. Dinçer Bey'in yaptığı bu anlamlı bağış, ilçemizdeki öğrencilerimizin daha iyi imkanlarda eğitim almasına katkı sağlayacaktır. Eğitime yapılan her yatırım, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu tür hayırların artarak devam etmesini temenni ediyoruz. Devletimizin eğitim alanındaki yatırımları sürerken, hayırseverlerimizin desteğiyle çok daha güçlü eğitim kurumlarına kavuşuyoruz" diye konuştu.

Akkaya, bağışın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bilim ve Sanat Merkezi olarak hizmet verecek bu binada eğitim alacak öğrencilerimizin gelecekte önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Dinçer Akyalı'nın örnek davranışının diğer hayırsever vatandaşlarımıza da ilham olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fethiye, Kültür, İnşaat, Eğitim, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 91 Yaşındaki Mühendisten Eğitime Anlamlı Bağış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
Çorlu’da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi Çorlu'da husumetlisini kurşun yağmuruna tutan genç adam hayatına son verdi
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Ankara’da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin’in katil zanlısı öz yeğeni çıktı Ankara'da boğazı kesilerek öldürülen Gülhan Şahin'in katil zanlısı öz yeğeni çıktı
Gürsel Tekin, CHP’deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir Gürsel Tekin, CHP'deki kurultay çağrılarına karşı çıktı: Ne kadar sağlıklı olabilir?

17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:50
Tahran’ın kararı piyasaları vurdu Altın çakıldı, petrol fırladı
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
16:30
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı
16:28
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 17:24:28. #.0.4#
SON DAKİKA: 91 Yaşındaki Mühendisten Eğitime Anlamlı Bağış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.