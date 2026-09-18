ADÜ'nün kartografya projesi Çekya'da tanıtıldı, 3 bin 749 öğrenciden veri toplandı - Son Dakika
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ADÜ'nün kartografya projesi Çekya'da tanıtıldı, 3 bin 749 öğrenciden veri toplandı

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ADÜ\'nün kartografya projesi Çekya\'da tanıtıldı, 3 bin 749 öğrenciden veri toplandı
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ADÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Arıkan'ın yürüttüğü TÜBİTAK 1001 destekli proje, Çekya'nın Brno kentindeki EUROCARTO 2026 Avrupa Kartografya Konferansı'nda tanıtıldı. Mekansal becerilerdeki kültürel farklılıkları inceleyen proje kapsamında 20 ülkeden 3 bin 749 katılımcıdan veri toplandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Arıkan tarafından yürütülen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1001 destekli proje, Çekya'da düzenlenen EUROCARTO 2026 Avrupa Kartografya Konferansı'nda tanıtıldı.

"Mekansal Becerilere İlişkin Kültürel Farklılıkların İncelenmesi ve Norm Değerlerinin Belirlenmesi" başlıklı proje kapsamında hazırlanan çalışma, Brno kentinde gerçekleştirilen konferansta bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Konferansa proje ekibinden ADÜ'den Doç. Dr. Alaattin Arıkan ve Dr. Öğretim Üyesi Hatice Can ile İsviçre Kuzeybatı Uygulamalı Bilimler ve Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Arzu Çöltekin katıldı. Çek Kartografya Derneği tarafından Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) himayesinde düzenlenen konferansta, kartografya, coğrafi görselleştirme ve mekansal biliş alanlarındaki güncel çalışmalar ele alındı.

Proje kapsamında hazırlanan "Establishing International Normative Values for Spatial Thinking Skills Across World Cultural Regions: A Multilevel Investigation of Individual and Cultural Factors" başlıklı poster, Doç. Dr. Alaattin Arıkan ve Dr. Öğretim Üyesi Hatice Can tarafından sunuldu.

3 bin 749 öğrenciden veri toplandı

Araştırmada, dünyanın 8 kültür bölgesinde yaşayan 12-18 yaş grubundaki öğrencilerin mekansal görselleştirme, zihinsel döndürme ve mekansal yönelim becerilerinin incelenmesi amaçlanıyor. Çalışmada yaş, cinsiyet, sosyoekonomik düzey, akademik başarı ve kültürel mekansal düşünme becerileriyle ilişkisi de değerlendiriliyor. Sunumda, proje kapsamında 20 ülkeden araştırmacılarla iş birliği yapıldığı ve 3 bin 749 katılımcıdan veri toplandığı belirtildi. Türkiye, Norveç, Çin, Filipinler ve Gana'da veri toplama sürecinin tamamlandığı, diğer ülkelerde ise saha çalışmaları, izin, çeviri ve uzman değerlendirmesi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

Proje ile öğrencilerin mekansal becerilerinin değerlendirilmesine yönelik uluslararası norm değerlerinin oluşturulması ve kültürel farklılıklara duyarlı eğitim uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Çek CumhuriyetiTübitakEğitimSon Dakika

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