Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde AFAD gönüllüleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Tavşanlı Cemil Köylü Huzurevi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen program kapsamında huzurevinde ikamet eden emekli ilkokul öğretmeni de ziyaret edilerek 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen gönüllüler, büyüklerin talep ve hatırlarını sorarak sohbet etti.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Tavşanlı AFAD Gönüllüleri Lideri Yasin Yavuz, AFAD gönüllüleri olarak yalnızca afet ve acil durum süreçlerinde değil, toplumsal dayanışma ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi görev bildiklerini belirtti. Yavuz, "Bu anlamlı günde hem büyüklerimizi ziyaret etmenin hem de kıymetli emekli öğretmenimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamanın onurunu yaşadık. Başta emekli öğretmenimiz olmak üzere tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, huzurevi sakinlerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" dedi.