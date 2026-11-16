Afyonkarahisar Emirdağ'da 5. sınıf öğrencisi Fermat Olimpiyatı'nda altın madalya aldı - Son Dakika
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Afyonkarahisar Emirdağ'da 5. sınıf öğrencisi Fermat Olimpiyatı'nda altın madalya aldı

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Afyonkarahisar Emirdağ\'da 5. sınıf öğrencisi Fermat Olimpiyatı\'nda altın madalya aldı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. 30'dan fazla ülkeden öğrencinin katıldığı olimpiyattaki başarı okulun ve Emirdağ'ın gururu oldu.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.

Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu tarafından düzenlenen ve 30'dan fazla ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında Kösem, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Matematiğe ilgi duyan öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini ortaya koyduğu olimpiyatta altın madalya kazanan Ömer Kösem, okulunun ve Emirdağ'ın gururu oldu.

Okul yönetimi, başarılı öğrenciyi tebrik ederek ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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