Afyonkarahisar Emirdağ\'da 5. sınıf öğrencisi Fermat Olimpiyatı\'nda altın madalya aldı

Afyonkarahisar Emirdağ'da 5. sınıf öğrencisi Fermat Olimpiyatı'nda altın madalya aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı. 30'dan fazla ülkeden öğrencinin katıldığı olimpiyattaki başarı okulun ve Emirdağ'ın gururu oldu.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde Mithat Paşa Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ömer Kösem, Uluslararası Fermat Matematik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak büyük gurur yaşattı.
Vietnam merkezli Fermat Eğitim Organizasyonu tarafından düzenlenen ve 30'dan fazla ülkeden öğrencilerin katıldığı uluslararası matematik yarışmasında Kösem, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Matematiğe ilgi duyan öğrencilerin bilgi ve problem çözme becerilerini ortaya koyduğu olimpiyatta altın madalya kazanan Ömer Kösem, okulunun ve Emirdağ'ın gururu oldu.
Okul yönetimi, başarılı öğrenciyi tebrik ederek ailesine ve emeği geçen öğretmenlerine teşekkür etti.
Kaynak: İHA
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