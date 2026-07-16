AGS ve ÖABT Giriş Belgeleri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26 Temmuz'da uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) giriş belgelerinin erişime açıldığını açıkladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) girecek adayların 16 Temmuz tarihinden itibaren sınava giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi sitesinden temin edebilecekleri belirtildi. Açıklamada, "26 Temmuz tarihinde uygulanacak AGS ile ÖABT oturumlarına başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 16 Temmuz tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir. 26 Temmuz tarihinde uygulanacak AGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. 26 Temmuz tarihinde uygulanacak ÖABT için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" denildi. - ANKARA