Aile ve Sosyal Hizmetler, DPÜ'de genç kadınlara dijital şiddet eğitimi verdi - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler, DPÜ'de genç kadınlara dijital şiddet eğitimi verdi

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Aile ve Sosyal Hizmetler, DPÜ\'de genç kadınlara dijital şiddet eğitimi verdi
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Kütahya'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. İl Eylem Planı kapsamında DPÜ öğrencisi genç kadınlara eğitim düzenledi. Eğitimde ilişkisel ve dijital şiddet türleri ile başvuru mekanizmaları anlatıldı.

Kütahya'da üniversite öğrencisi genç kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde ilişkisel ve dijital şiddet türleri ile şiddetle mücadele mekanizmaları ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kütahya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. İl Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üniversite öğrencisi genç kadınlara yönelik hazırlanan "Genç Kadın Modülü: Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" gerçekleştirildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, sağlıklı ve güvenli ilişkilerin temel unsurları ele alındı.

Programda ayrıca ilişkisel ve dijital şiddet türleri hakkında bilgilendirme yapılırken, şiddetle karşılaşılması durumunda başvurulabilecek mücadele ve destek mekanizmaları hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA
KütahyaEğitimKadınSon Dakika

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