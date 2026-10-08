Aile ve Sosyal Hizmetler, DPÜ\'de genç kadınlara dijital şiddet eğitimi verdi

Kütahya'da üniversite öğrencisi genç kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde ilişkisel ve dijital şiddet türleri ile şiddetle mücadele mekanizmaları ele alındı.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Kütahya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 3. İl Eylem Planı (2026-2030) kapsamında üniversite öğrencisi genç kadınlara yönelik hazırlanan "Genç Kadın Modülü: Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler Eğitimi" gerçekleştirildi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, sağlıklı ve güvenli ilişkilerin temel unsurları ele alındı.

Programda ayrıca ilişkisel ve dijital şiddet türleri hakkında bilgilendirme yapılırken, şiddetle karşılaşılması durumunda başvurulabilecek mücadele ve destek mekanizmaları hakkında öğrencilere ayrıntılı bilgiler aktarıldı.