AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu merkez fen laboratuvarı için çağrı yaptı

Denizli eğitimi için kritik bir çağrıda bulunan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Şehrin göbeğinde, öğrencilerimizin faydalanabileceği ortak bir fen laboratuvarı şart" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube 8. Olağan Genel Kurulunda konuşan AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, eğitim ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Başkan Subaşıoğlu, Denizli'deki fen liselerinde tam donanımlı laboratuvar eksikliğine dikkat çekerek, şehrin merkezinde yer alacak, ortak ve ücretsiz servis imkanlı bir "Merkez Fen Laboratuvarı" kurulması çağrısında bulundu. Başkan Subaşıoğlu, "Bu şehirde eğitimle ilgili yapılması gereken en önemli şeylerden birisi fizik, kimya, biyolojiyi barındıran bir fen laboratuvarının acilen şehrin göbeğinde, ücretsiz servisleriyle acilen yapılması gerekiyor" dedi.

Merkez fen laboratuvarının kendisinin Denizli'ye kazandırmayı planladığı en önemli projelerden birisi olduğunu ifade eden Başkan Subaşıoğlu, "Merkezefendi Belediye Başkanlığımız döneminde yapmak isteyip fakat yapamadığımız en önemli projelerden bir tanesi de merkez laboratuvardı. Bugün aramızda Fen Lisesi müdürlerimiz var. Bugün Denizli'deki bütün Fen Liseleri'nde maalesef ki fen laboratuvarı yok. Yüzde 1 ve 1'in altında bir dilimle başarılı bir şekilde girmiş çocuklarımızı tıp fakültesini kazandırmaktan başka bir fonksiyonu yok. Oysaki bizim geometrik artış sağlayacak, lise eğitimi boyunca üniversiteye hazırlanmak değil, o lisenin hakkını verecek yeni bir sistematiğe ihtiyacımız var. O gün sizlerin desteğiyle bir ekip yapmıştık, Fen Bilimleriyle ilgili olan öğretmenlerimizle. İstanbul'da geziler yaptık. En güzel, en çok adı duyulan okullara gittik ziyaret ettik. Fakat maalesef bütün deneylerin bize dijital olarak gösterildiğini gördük" diye konuştu.

"Acilen yapılması gerek"

Konunun Denizli eğitimi için önemine dikkat çeken Başkan Subaşıoğlu, açıklamalarının devamında, "Bu şehirde eğitimle ilgili yapılması gereken en önemli şeylerden birisi fizik, kimya, biyolojiyi barındıran bir fen laboratuvarının acilen şehrin göbeğinde, ücretsiz servisleriyle acilen yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.