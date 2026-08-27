Akçakoca\'da İş Sağlığı Eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, iş yeri hekimi Dr. Ömer Faruk Çetiner tarafından verildi.

Eğitim programında, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanların hak ve sorumlulukları ile iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri ele alındı. Program kapsamında ayrıca çalışma ortamında karşılaşılabilecek riskler, iş kazaları ve meslek hastalıkları, risk değerlendirme süreçleri, acil durum planları, ilk yardım uygulamaları ve yangınla mücadelede alınması gereken tedbirler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle birlikte sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması ve çalışma ortamında karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmeleri amaçlandı.