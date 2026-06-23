Akdeniz Üniversitesi Sıralamada Yükseldi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi Sıralamada Yükseldi

Akdeniz Üniversitesi Sıralamada Yükseldi
23.06.2026 11:06
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Akdeniz Üniversitesi, URAP 2025-2026 sıralamasında 40 basamak yükselerek dünya genelinde 1182'nci oldu.

Akdeniz Üniversitesi, URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralamasında geçen yıla göre 40 basamak ilerleyerek dünya genelinde bin 182'nci sıraya yükseldi. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 18'inci sırada yer aldı.

Akdeniz Üniversitesi, uluslararası akademik alandaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (URAP) tarafından açıklanan 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi, geçen yıla göre 40 basamak yükselerek dünya genelinde bin 182'nci sıraya yerleşti. Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında da 18'inci sırada yer alan üniversite, araştırma odaklı gelişimini bir kez daha uluslararası ölçekte tescilledi.

Bilimsel üretkenlikte istikrarlı başarı

Dünya genelinde 3 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği URAP Dünya Üniversite Sıralamasında yükseköğretim kurumları; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman üretimi, akademik etki ve uluslararası iş birliği gibi bilimsel performans göstergelerine göre değerlendiriliyor. Akdeniz Üniversitesi, özellikle araştırma etkisi ve bilimsel üretkenlik alanlarındaki yükselen performansıyla dünya sıralamasındaki yükselişini sürdürdü. Elde edilen sonuç, üniversitenin bilimsel üretim kapasitesinin ve uluslararası akademik görünürlüğünün istikrarlı biçimde güçlendiğini ortaya koydu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Akdeniz Üniversitesi Sıralamada Yükseldi - Son Dakika

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