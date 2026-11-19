Akdeniz Üniversitesi, QS 2027 Sürdürülebilirlik Sıralamasında geçen yıla göre 60 basamak yükselerek dünya genelinde 790'ıncı sıraya yerleşti. Sürdürebilirlik alanında gösterdiği gelişimle uluslararası sıralamadaki konumunu güçlendiren Akdeniz Üniversitesi, Türkiye genelinde 17'nci, devlet üniversiteleri arasında 14'üncü oldu.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim değerlendirme kuruluşlarından QS (Quacquarelli Symonds) tarafından yayımlanan 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması açıklandı. Dünya genelinde 107 ülkeden 2 bin 3 üniversite değerlendirildiği sıralamada yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performansları çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim olmak üzere üç temel kategoride ele alındı. Geçen yıl ilk kez sıralamaya giren Akdeniz Üniversitesi, bu yıl dünya genelinde 60 basamak ilerleyerek 850. sıradan 790'ıncı sıraya yükseldi. Akdeniz Üniversitesi Türkiye'de genel sıralamada 17'nci, devlet üniversiteleri arasında ise 14'üncü sırada yer aldı.

Dünya sıralamasında yükseliş

Sürdürülebilirlik alanında kaydettiği ilerlemeyle dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi, kategori bazlı dünya sıralamasında çevresel ve sosyal etki alanlarında yükseliş gösterirken çevresel etki kategorisinde 799'uncu, sosyal etki kategorisinde 957'nci, yönetişim kategorisinde ise 566'ncı sırada yer aldı. Türkiye'den 62 üniversitenin yer aldığı değerlendirmede Akdeniz Üniversitesi, genel sıralamada 17'nci sırada bulunurken çevresel etki kategorisinde 16'ncı, sosyal etki kategorisinde 17'nci, yönetişim kategorisinde ise 20'nci sırada yer aldı.