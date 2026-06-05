Akran Zorbalığına Karşı Seminerler

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, öğrencilerin güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir eğitim ortamında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla okullarda görev yapan rehber öğretmenler tarafından "Akran Zorbalığı" konulu seminerler düzenlendi.

Farklı eğitim kademelerinde gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilere akran zorbalığının tanımı, zorbalık kapsamına giren davranışlar, bu tür davranışların bireyler üzerindeki olumsuz etkileri ve karşılaşılan durumlarda izlenmesi gereken doğru yöntemler hakkında bilgi verildi.

Eğitimlerde ayrıca öğrencilerin empati kurma becerilerinin geliştirilmesi, karşılıklı saygı ve hoşgörü kültürünün güçlendirilmesi, sağlıklı iletişim yöntemlerinin benimsenmesi ve okul ortamında olumlu davranışların yaygınlaştırılması konuları üzerinde duruldu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, akran zorbalığının önlenmesinde bireysel farkındalığın yanı sıra ortak sorumluluk bilincinin önemine dikkat çekildi.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, sosyal ve duygusal gelişimlerini de desteklemeyi hedefleyen rehberlik çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA